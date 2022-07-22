В Амурской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» специалисты получат 66 миллионов рублей

Медицинские учреждения Приамурья ждут анестезиологов-реаниматологов, неврологов, кардиологов и других специалистов. Шесть профессионалов с высшим образованием уже пришли работать в медучреждения области: трое - в Зейскую больницу, по одному - в пгт. Прогресс, Шимановск и Амурскую областную психиатрическую больницу. Один фельдшер трудоустроился в ФАП села Малая Сазанка Свободненского района.

- В Амурской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в этом году специалисты получат 66 миллионов рублей. Благодаря участию в этих федеральных программах врачи получают по два миллиона рублей, фельдшеры - по одному, - напомнил Василий Орлов. – Кроме того, для того чтобы привлечь специалистов на работу мы оказываем медикам дополнительные меры поддержки: это частичная оплата жилищно-коммунальных услуг, компенсация оплаты найма жилья, есть доплаты к стипендии и оплата послевузовского образования.

Благодаря всем мерам региональному минздраву ежегодно удаётся привлекать новых специалистов для работы в города и районы Приамурья.

В прошлом году в ходе реализации федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на работу в медицинские организации привлекли 35 врачей и 10 фельдшеров. Они трудоустроились в Свободненскую, Константиновскую, Зейскую, Серышевскую, Тамбовскую больницы, АОКБ и областную психиатрическую больницу. Кроме этого, врачи-участники программы начали работать в Тындинской стоматологической поликлинике, Архаринской, Бурейской, Райчихинской, Шимановской, Сковородинской больницах, а также в больнице рабочего поселка Прогресс, Ивановской, Тындинской и Октябрьской больницах.

Среди привлеченных врачей – терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, офтальмологи, эндокринологи, онкологи.

В прошлом году фельдшеры были приняты на работу в АОКБ (фельдшер скорой медицинской помощи врачебной амбулатории в. Волково), Белогорскую больницу (ФАП с. Пригородное), Ивановскую больницу (ФАПы с. Богородское и с. Андреевка), Октябрьскую больницу (ФАП п. Мухинский), Ромненскую больницу (ФАП с. Смоляное), Тамбовскую больницу (ФАП с. Чуевка, ФАП с. Жариково), Шимановскую больницу (2 фельдшера скорой медицинской помощи).

Напомним, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются в Амурской области с 2012 года и предусматривают единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.