Мэр Благовещенска спросил горожан, нужна ли им лыжня на набережной Амура

Фото: Олег Имамеев

Администрация Благовещенска решила начать подготовку города к Новому году. Профильные комитеты уже прорабатывают концепцию предстоящего главного зимнего праздника.

- Думаем над тематикой основных площадок, как их красиво и функционально, а главное – удобно для горожан оформить, - сообщил градоначальник Олег Имамеев. - Одно из предложений - посвятить новогоднее оформление Году культурного наследия народов России. Думаю, здорово, если самый волшебный праздник Благовещенск встретит в лучших традициях, вспомнит праздники и обычаи, которыми издавна славилась наша страна.

Также Олег Гатауллович рассказал о расположении на местности некоторых праздничных точек. Например, в городском парке развернётся масштабный фестиваль, который познакомит жителей и гостей города с искусством ледяной скульптуры. Люди смогут не только насладиться конечным результатом, понаблюдать процесс создания композиций, но и принять участие в строительстве фигур.

Праздник придет и на площадь Ленина, в Первомайский парк, отдаленные районы города, набережную Амура. Подробности будут несколько позднее.

- К слову, о набережной. В прошлом году спортсмены-активисты своими силами превратили велодорожку в настоящую лыжную трассу, - добавил Олег Имамеев. - Из снега сформировали подушку и нарезали лыжню. По-моему, получилось здорово. Предлагаю сделать лыжню традиционной. Выйти всем вместе на субботник: соорудить трассу и весело провести время.

В своем Telegram-канале глава администрации опубликовал опрос для горожан, спросив их, нужна ли лыжная трасса на набережной? На момент публикации в нем приняли участие 1 224 человека. Из них 54% проголосовали за вариант «да», 26% лыжня не нужна, и еще 20% - все равно.