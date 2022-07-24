В центре Тамбовки на пруду утонул 12-летний мальчик

Фото: архив Амурского центра ГЗ и ПБ

В субботу, 23 июля, в Тамбовке на искусственном водоёме в местном парке пропал мальчик. Сообщается, что ребёнок 2009 года рождения мог утонуть.

Полицейские и поисковики начали поиски, пока результата они не дали.

В Амурском центре ГЗ и ПБ сообщили, что 24 июля дно пруда обследуют водолазы.

ОБНОВЛЕНО 24.07.2022 в 12.05

Тело мальчика нашли, сообщили специалисты.

Напомним, в Амурской области это уже не первая смерть на воде. В Новокиевском Увале 11-летний мальчик утонул на протоке Зеи. 4 июля школьник с друзьями переплыл реку, а на обратном пути у него не хватило сил держаться на плаву.

В Тынде утонул 11-летний мальчик. Его друга спасли очевидцы, тело утонувшего школьника позже подняли спасатели.

В середине июля амурские спасатели опубликовали печальную статистику: с начала купального сезона в Амурской области утонули 22 человека, из них 4 ребенка. За неделю эта статистика пополнилась новыми жертвами.

- Ещё раз настоятельно рекомендуем амурчанам, отдыхающим на водоемах, соблюдать правила поведения на воде, не купаться в необорудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей без присмотра у водоема, - призывает Амурский центр ГЗ и ПБ.