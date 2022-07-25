Благовещенец нашел кошелек, в котором лежали деньги на ипотеку, и вернул его

Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир

Добрая история произошла в Благовещенске. Мужчина нашел кошелек, в котором было 50 тысяч рублей на ипотеку, и вернул его хозяйке.

Историю со счастливым концом рассказали в соцсетях. Молодой человек нашел кошелек в магазине на улице Студенческой в микрорайоне. Он лежал на выходе из здания. В кошельке были банковские карты и 51 тысяча рублей наличными.

Мужчина обратился к охраннику, и вместе они решили отправить на карту один рубль с сообщением о находке. Вскоре нашлась хозяйка кошелька.

Ею оказалась молодая мама. Она выходила из магазина с коляской и, открывая двери, выронила кошелек. Пропажу вернули владелице. Деньгами она собиралась погасить очередной взнос на ипотеку.

- Это просто чудо, что есть такие люди! Не знаю, что бы я делала и как жила, за ипотеку платить было бы нечем. Парня аж расцеловала, хотела сфотографировать его, но он отказался. Заявил, что славы ему не надо, - поделилась благовещенка.

Напомним, в случае обнаружения чужого кошелька следует незамедлительно уведомить об этом владельца, иначе присвоение чужого имущества приравняют к краже. Если установить владельца не получается, необходимо заявить в полицию.