В сентябре новые «Точки роста» откроются еще в 29 амурских школах

Амурская область продолжает «прирастать» центрами естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». Четвертый год подряд это становится возможным благодаря реализации в регионе национального проекта «Образование», нацеленного не только на расширение образовательных возможностей городских школьников, но и ребят, проживающих в селах. Напомним, на сегодняшний день в школах Приамурья действует 97 «Точек роста».

- В сентябре новые «Точки роста» откроем еще в 29 амурских школах, их общая численность по области составит 126. Сейчас на площадках будущих центров завершаются ремонты, все необходимое оборудование уже поступило, – отметил глава области Василий Орлов. – В «Точках роста» дети получают эффективное общее и дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям. Особенно важно, что такие центры мы создаем и в небольших населенных пунктах, чтобы качество образования там не уступало школам больших городов.

Напомним, центры естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» представляют собой цифровые лаборатории по физике, химии, биологии с современным оснащением (ноутбуками, цифровыми микроскопами, конструкторами для практики блочного программирования с комплектом датчиков и прочим инвентарем).

Планируется, что к 2024 году «Точки роста» «зайдут» в 220 амурских школ.