В Приамурье отремонтируют 46 километров трассы Благовещенск – Гомелевка по нацпроекту

Сейчас на трассе специалисты укладывают двухслойное асфальтобетонное покрытие, устанавливают металлическое барьерное ограждение и автобусные остановки. Полностью завершены работы по укладке асфальтобетона с 124-й по 127-й км. Ведутся работы по укладке нижнего слоя асфальта на участке 139-140 км.

Кроме этого, на некоторых участках обустроят автономное освещение. Рабочие установят опоры и светильники с люминесцентными лампами. Также запланировано обустройство тротуаров, ремонт водопропускных труб, укрепление откосной части дороги, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Дорожные работы на участках ведет подрядная организация ООО «Строительно-монтажное управление».

- До конца года 46 километров трассы Благовещенск-Гомелевка отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги. Учитывая интенсивность движения транспорта и то, насколько эта дорога у нас загружена, подрядчики идут в хорошем темпе. По контрактам работы должны пройти за два дорожных сезона, но специалисты планируют основные работы выполнить к концу года. В следующем году при федеральной финансовой поддержке планируем отремонтировать еще 11 участков этой трассы общей протяженностью 32 километра, затем перейдём на другие объекты опорной дорожной сети, - сказал глава Приамурья Василий Орлов.

С 2019 по 2021 годы в норматив приведено 44 км.