В Свободном женщине пришлось отбивать своего ребенка от агрессивной собаки

Фото: предоставлено читателем

В Свободном 11-летнего ребенка покусала собака. Это случилось возле поликлиники. Рядом была мама мальчика, которой буквально пришлось отбивать своего сына от агрессивного животного.

О произошедшем рассказали в социальных сетях. Корреспонденту «Комсомольской правды – Благовещенск» удалось найти пострадавшую и поговорить с ней. Ею оказалась жительница Свободного Татьяна. Она рассказала, что инцидент произошел 18 июля.

Татьяна вместе с 11-летним сыном Ваней выходила из поликлиники. Внимание ребенка привлекла пробегающая по веткам деревьев белочка, и мальчик решил остановиться. Через мгновение на него набросилась собака, которая находилась на территории медучрждения.

- Сын увидел белочку и поднял голову. В этот момент спящая рядом собака подскочила и накинулась на него. Она вцепилась Ване в ногу и начала кусать. Я схватила сына и сумкой начала отмахиваться от собаки. Сама не знаю, как мне удалось выдернуть ребенка. После этого она попыталась накинуться и на меня, но на мои крики вышел охранник, и собака отбежала! - вспоминает детали Татьяна.

Амурчанка предполагает, что собаку прикормил охранник. После случившегося женщине с Ваней пришлось ехать в травмпункт. В распоряжении редакции имеется подтверждение того, что ребенку действительно потребовалась медицинская помощь.

- Мы сразу поехали в травмпункт, я была, мягко говоря, в шоке от того, как ему обработали укус. Просто вокруг раны полили перекисью, забинтовали и отпустили домой, а то, что вокруг осталась грязь и кровь, их не смутило. Укол от бешенства не сделали, потому что несколько дней назад сына укусил клещ и ему ставили иммуноглобулин.

Мама мальчика призналась, что она бы не переживала так сильно за последствия укуса, если бы 11-летний Ваня был полностью здоров. Но у ребенка довольно слабый иммунитет из-за серьезного ДТП, в которое он попал около года назад.

- Он находился в реанимации, перенес две трепанации, ребенок слаб и болезнен. Волей-неволей переживаешь о страшных последствиях для его здоровья, - подытожила амурчанка.

Татьяна уже написала заявление в полицию, в дальнейшем она планирует обратиться и в прокуратуру. В УМВД Амурской области сообщили, что по делу уже проводится проверка.

- Информация о произошедшем поступила от матери ребенка. В настоящее время проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливается степень причиненного вреда, - рассказали в пресс-службе амурской полиции.