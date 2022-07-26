Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в Свободном

Фото: архив КП

Прокуратура Свободного начала проверку по поводу нападения собаки на 11-летнего мальчика. Специалисты выяснят, кто виноват в инциденте. Если это администрация или организация, ответственная за отлов животных, их накажут.

Напомним, Татьяна, мама ребенка, буквально отбила сына от агрессивного животного. Вместе с 11-летним Ваней она выходила из поликлиники. Внимание ребенка привлекла пробегающая по веткам деревьев белочка, и мальчик решил остановиться. Через мгновение на него набросилась собака. Она вцепилась ребенку в ногу и начала кусать. Женщине удалось вырвать сына, животное отогнал выбежавший охранник.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Ведомство установило, что Ваня с мамой находились в детской поликлинике, после посещения врача вышли на улицу. Там на мальчика напала собака и укусила его за ногу.

Ребенку оказали медицинскую помощь, рану обработали. Мальчик находится в удовлетворительном состоянии.

- В рамках проверки городской прокуратурой дается оценка действиям администрации города Свободного, специализированной организации по исполнению законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.