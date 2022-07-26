В Свободненской больнице благодаря нацпроекту установили новый ангиограф

Ангиограф приобрели в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Оборудование, которое установили в Свободненской больнице, соответствует всем современным требованиям и имеет более совершенное программное обеспечение с возможностью выполнения ротационной ангиографии и последующей 3D-обработкой изображения. Проводить первые обследования пациентов планируется начать в августе.

Ангиограф при помощи рентгеновского излучения помогает визуализировать строение артерий, в которые вводится специальное рентгеноконтрастное вещество.

Перед установкой современного оборудования в помещении, где он располагается, сделали ремонт.

Напомним, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» медицинские учреждения Приамурья продолжают оснащать современным оборудованием. 46 единиц медицинского оборудования приобрели в 2022 году для переоснащения регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Национального проекта «Здравоохранение», в том числе новый передвижной ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов поступил в первичное сосудистое отделение Свободненской больницы.

На покупку УЗИ-аппарата выделено 4,5 миллиона рублей. Новое оборудование позволит своевременно и с высокой точностью проводить диагностику различных заболеваний пациентам.

В этом году в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на приобретение оборудования выделено 89,7 миллиона рублей. Сейчас в медицинских учреждениях области вводят в эксплуатацию ещё девять единиц медицинского оборудования, закупленного благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

На реализацию мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Амурской области в 2022 году предусмотрено 226,1 млн. рублей.