На 2,5 месяца в Благовещенске закроют улицу Кантемирова

Фото: архив КП

В Благовещенске предстоит очередное перекрытие дорог. На этот раз будет недоступен участок улицы Кантемирова. О перекрытии предупреждает городская администрация.

В среду, 27 июля, в 9.00 в Благовещенске перекроют улицу Кантемирова на отрезке от Институтской до Воронкова. Там будут проводить ремонт сети водоснабжения.

Откроют улицу только в 20.00 15 октября. Срок перекрытия составит 2,5 месяца.

До этого о перекрытии дорог в Благовещенске предупреждали 16 июля. В прошлый понедельник, 28 июля, для транспорта стали недоступны два участка. Из-за этого автомобилистам пришлось изменить свои маршруты.