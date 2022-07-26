Организаторы «Амурской осени» рассказали, кто из артистов приедет на фестиваль

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Совсем скоро в Амурской области начнется ежегодный фестиваль кино и театра «Амурская осень». В этом году у мероприятия юбилей, культурному событию исполняется 20 лет. Организаторы рассказали, что они подготовили для амурчан.

Юбилейная «Амурская осень» пройдет с 11 по 18 сентября. Об этом рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 26 июля.

Для жителей Приамурья готовят интереснейшую программу, больше всего мероприятий пройдет в Благовещенске. Горожанам покажут увлекательные экспериментальные спектакли на разных площадках. Также в рамках фестиваля представят 96 фильмов. В этом году все кинопоказы будут сосредоточены в одном месте.

- Кинопоказы пройдут в Амурском Доме народного творчества (по адресу: ул. Горького, 129. – Прим. ред.) – рассказала исполнительный директор «Амурской осени» Ольга Смирнова.

Состоятся и традиционные показы под открытым небом. Посмотреть фильмы в таком формате можно будет также возле АОДНТ.

Особое внимание на пресс-конференции уделили предстоящим гастролям театра имени Вахтангова. Билеты на постановки можно приобрести по Пушкинской карте.

Исполнительный директор фестиваля напомнила, что все сеансы проходят бесплатно, приобрести билеты можно только в день показа и не более двух на руки.

Ко всему прочему ожидается и выездная программа. Спектакли покажут в Зее, Тынде, Свободном и Райчихинске.

Организаторы рассказали, что в этом году планируется представить меньше антрепризных спектаклей, чем обычно. Однако они будут более качественными.

Во время фестиваля в Амурскую область приедут около 300 деятелей культуры. Среди них: Лиза Арзамасова, Фёдор Добронравов, Эвелина Блёданс, Андрей Ильин, Андрей Чадов, Наталья Бочкарёва, Ольга Тумайкина Татьяна Арнтгольц и многие другие.

Праздничные церемонии открытия и закрытия пройдут в Амурской областной филармонии. По поводу «звездной дорожки» организаторы еще размышляют, поэтому пока неизвестно, в какой именно форме она пройдёт.

А вот ледовое шоу пришлось заменить. Вместо него состоится юбилейный вечер. Полную программу фестиваля опубликуют уже в августе.