Акция «Покупайте Амурское» вошла в ТОП-5 лучших региональных антикризисных практик

С апреля 2022 года на прилавках магазинов товары амурского производства отмечают специальным зелёным ценником. Правительство договорилось с торговыми сетями и местными производителями об установлении предельной стоимости на отдельные группы продовольственных товаров. На III квартал текущего года министерство сельского хозяйства области совместно с местными производителями определило 31 товарную позицию. В этот список входят мясная и молочная продукция, яйца, крупы, соевое масло.

На сегодняшний день бренд «Покупайте Амурское» можно встретить в 379 торговых точках в 26 муниципальных районах области, в том числе 9 крупных торговых сетей: «Авоська», «Fresh Маркет»; «Прима», «Кэш&Кэрри», «Ням-ням», «Стик», «Самбери», «Серышевский», «Близкий».

- Действие акции расширялось не только за счёт подключения новых торговых объектов, но и за счёт введения специальных предложений и скидок от самих производителей, - рассказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенёва.

Еще одним этапом расширения акции станет размещение логотипа «Покупайте Амурское» на упаковке продукции ряда местных производителей. Предложение профильного министерства поддержал губернатор.

За период проведения акции выявлены ТОП-5 продуктов питания, самых популярных среди населения. Это колбаса «Амурский бройлер», тушка цыплёнка «Амурский бройлер» 1 категории, молоко БМК, масло соевое «Амурская жемчужина» и огурцы тепличные.

Акция дает и экономический эффект. По отдельным продовольственным товарам отмечена положительная динамика продаж.

Принято решение о продлении акции до конца года. При этом, отпускные цены от производителей и торговая наценка торговых сетей в III квартале по всем товарным позициям не изменится.

- Акция результативна, это очевидно, ее надо продолжать. И нужно поощрить организации, которые активно участвуют в акции - минэконом выделите критерии оценки. Руководителей районов, которые не включились в работу, прошу обратить на это внимание. Понятно, что у некоторых есть логистические особенности, но все вопросы можно решить. Акция в первую очередь носит антикризисный характер, позволяет людям с невысоким доходом обеспечить себя качественными продуктами питания местного производства. Недаром акция «Покупайте Амурское» по результатам всероссийского мониторинга Экспертного института социальных исследований вошла в ТОП-5 лучших региональных антикризисных практик, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.