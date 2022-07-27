На благовещенских родителей, чьи дети купались одни, составили пять протоколов

Фото: администрация Благовещенска

С начала лета полиция выявила пять фактов купания детей без взрослых. Все случаи произошли на набережной Амура. На родителей юных благовещенцев составлены протоколы.

Так, один случай произошел 5 июля. Дети возрастом 9 и 12 лет купались одни. Во второй раз, 21 июля в воде находились уже трое подростков. Юных благовещенцев заметили сотрудники полиции, патрулирующие набережную. На родителей составлены протоколы, которые рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Родителей могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Полиция совместно с волонтерами, родительским патрулем и сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних ежедневно патрулируют набережные рек Амур и Зея.

- Цель таких рейдов - предотвращение несчастных случаев с несовершеннолетними на водных объектах. С детьми проводятся профилактические беседы, раздаются памятки по соблюдению правил поведения на воде. Настоятельно рекомендуем благовещенцам поговорить с детьми о правилах поведения у водоемов. Предупредите детей о том, что находиться у рек без взрослых опасно, расскажите, к каким последствиям может привести подобная беспечность, - призвали благовещенских родителей в отделе по делам несовершеннолетних.

Провести беседы с детьми рекомендует горожанам и ГУ МЧС России по Амурской области.

- Нынешним летом на водоемах области произошло пять происшествий, при которых погибли дети, еще четверых детей удалось спасти. В решении такой серьезной проблемы как предупреждение гибели детей на воде государственным инспекторам ГИМС и спасателям без поддержки родителей и учителей не обойтись. Безопасность детей - зона ответственности родителей, - отметил начальник Центра ГИМС Александр Коваленко.