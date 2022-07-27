Василий Орлов поручил упростить процедуры оформления земли для ведения бизнеса возле федеральных трасс

Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата в Приамурье прошла при участии губернатора Амурской области Василия Орлова.

Для улучшения делового климата в регионе и создания наиболее комфортных условий для ведения бизнеса разрабатывается свод инвестправил, которые внедрят уже в текущем году.

- Сам алгоритм представляет собой порядок действий инвестора с момента обращения в профильное ведомство до оформления права собственности на введенный в эксплуатацию объект. По каждому этапу указаны задействованные организации, сроки предоставления услуг, нормативно-правовая база, регламентирующая процедуру их получения, перечень всех необходимых документов, - сказала Оксана Кукшенева.

Напомним, для инвесторов, реализующих в Амурской области приоритетные инвестиционные проекты, существует ряд преференций. Например, на территории региона без торгов будет предоставлен земельный участок для реализации проекта. При приобретении участка в собственность для предприятий АПК, цена составит всего 25% от его кадастровой стоимости. Также инвестор получает и другие виды субсидий.

Губернатор поручил профильным ведомствам проработать вопросы упрощения перевода земельных участков, расположенных в зоне примыкания к дорогам федерального значения, в подходящие виды разрешенного использования. По мнению главы региона, из–за сложности бюрократических процедур сейчас не реализован значительный потенциал области.

- В ходе поездок по области, встречаюсь с предпринимателями, и они часто поднимают вопрос невозможности организации бизнеса на территориях, прилегающих к федеральной трассе. Для запуска новых точек придорожного сервиса нужно решить вопрос с землей и создать особые условия для предпринимателей. Это отразится на комфорте путешественников, а также способствует открытию дополнительных заведений сферы услуг и созданию рабочих мест на территории муниципалитетов. Поручаю ответственным ведомствам проработать эти вопросы, - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.