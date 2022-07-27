Василий Орлов осмотрел стройплощадку жилого комплекса «Современник»

Жилой комплекс «Современник» - это крупный инвестпроект, включающий в себя строительство двух многоквартирных домов, 10% площади в которых будет передано «обманутым дольщикам». О ходе работ на объекте губернатору доложил министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков и представитель ООО СЗ ДСК Роман Самвелян.

- Работы идут в графике. Сейчас возводится восьмой этаж. Идут отделочные, электромонтажные, сантехнические работы. АКС «подтягивает» сети. Техническая готовность Литера 1 – 48%, литера 2 – 14%. Данный объект держу на личном контроле, регулярно его посещаю, - сказал Николай Сибиряков. - По планам литер 1 будет сдан до конца года. Литер 2 планируется сдать до конца 2023 года. Это позволит закрыть всю потребность в жилье для «обманутых дольщиков» в области.

Губернатор отметил, что помимо жилья необходимо создавать транспортную и социальную инфраструктуру для комфорта людей.

- Здесь сдадут около 400 квартир, 62 из них - для «обманутых дольщиков». В этом районе также предусмотрено строительство детского сада, школы, физкультурно-спортивного центра по нацпроекту «Спорт - норма жизни», поликлиники на 500 посещений. Обратите внимание на транспортную доступность, благоустройство и детские площадки. Современными и удобными должны быть не только сами дома, но и прилегающая территория, - сказал губернатор Василий Орлов.

Как сообщил министр Николай Сибиряков, другие застройщики также заинтересованы в развитии данного района Благовещенска, у них есть проекты планировки территорий. Областной минстрой активно работает с застройщиками и предлагает различные механизмы поддержки, как регионального, так и федерального уровня.