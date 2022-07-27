В Шимановске открылся приют для животных

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В Шимановске наконец-то открыл свои двери приют для животных. Работы начались в апреле. Первых лохматых постояльцев здесь примут уже завтра, 28 июля.

На ремонт приюта из областного бюджета выделили больше 20 миллионов рублей. Учреждение сможет принять одновременно 160 животных - чуть больше, чем планировалось изначально. Потом приют собираются расширить, после этого он будет рассчитан на одновременное проживание в комфортных условиях до 350 животных.

За два месяца подрядчик капитально отремонтировал помещения, заменил коммуникации и привёл в порядок прилегающую территорию. В новом приюте оборудован современный ветеринарный блок: кабинет врача, операционная, манеж-приемник, где будут осматривать только что поступивших животных, а также карантинная комната, в которой «новички» смогут комфортно провести первые 10 дней. В обновлённых помещениях установили новую мебель и оборудование.

- Приют в Шимановске примет животных не только из своего города, но и других территорий. Сейчас работы здесь завершены, помещения соответствуют всем современным требованиям. Для собак созданы комфортные условия – построены тёплые вольеры, предусмотрены места для выгула, а оборудованная кухня даст возможность обеспечить животным полноценное питание. В штате, помимо сотрудников, которые будут ухаживать за животными, кормить их и убирать вольеры, предусмотрен ветеринарный врач, - рассказал начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

Кроме того, в Амурской области разработана дорожная карта по решению проблемы безнадзорных животных. Определены территории, на которых появятся межмуниципальные приюты. По расчётам специалистов, пяти крупных учреждений, которые смогут принимать собак, в том числе, из соседних районов, Приамурью будет достаточно. Помимо Шимановска, приюты будут работать в Свободном и Тынде, а также в Белогорском муниципальном округе и в Тамбовском районе.

Между тем в Белогорске бездомные собаки не хотят уходить из приюта. Животные, которых уже выпустили после стерилизации и чипирования, возвращаются в свои вольеры. Только на корм собакам, не желающим покидать комфортное место проживания, не хватает средств.

Как сообщает пресс-служба главы Белогорска, нескольких собак недавно выпустили их приюта на волю. Но животные стали возвращаться обратно в пункт временного содержания, в «Автодорсферу».

- Специалисты начали выпускать собак в места их привычного содержания, - объясняет руководитель предприятия по благоустройству города Ольга Алексеева. - Но столкнулись с проблемой. Собаки возвращаются обратно, в свои же вольеры. Это хорошо, что не бегают по улицам, только вот кормить их не на что. Областная субсидия рассчитана на тех собак, которые пойманы однажды, прошли весь курс и возвращены в среду обитания.

Надежда только на неравнодушных людей. Для сбора средств собакам «Автодорсфера» открыла специализированный счет. Деньги, которые приходят, работники приюта тратят исключительно на приобретение корма.

Теперь стикеры с QR-кодом для внесения средств распространяют в местах массового скопления людей. Но за июль поступило менее трех тысяч рублей.

Администрация Белогорска отмечает, что оказать финансовую помощь бездомным животным может любой желающий, и это совсем не сложно. Для этого необходимо со своего мобильного устройства отсканировать QR-код, указанный на изображении, или же перейти по прямой ссылке.

Изображение с кодом можно найти не только в общественных местах, но и на сайте мэрии.