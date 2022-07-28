По поручению Василия Орлова в Тынде построили современный пришкольный стадион

В столице БАМа появилась современная спортивная площадка. новый пришкольный стадион построили благодаря губернатору Амурской области.

В 2021 году в рамках рабочей поездки в Тындинский район Василий Орлов поручил рассмотреть возможность выделения средства на обустройство автогородка на территории школы №2 и строительство пришкольного стадиона лицея в г. Тында. Автогородок открыли первого июля. В ближайшее время новый стадион также станет доступен для всех желающих.

- На спортивный объект из областного бюджета мы выделили 19,2 миллиона рублей, 800 тысяч софинансировал бюджет города, - рассказал губернатор Василий Орлов. - На стадионе оборудованы футбольное поле, совмещенная баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, зона для прыжков в длину, тренажеры. Заниматься спортом здесь могут не только лицеисты, но и жителей всего микрорайона.