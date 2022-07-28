В Архаринском районе пропал мужчина, который пошел в лес за ягодами

Фото: амурский Центр ГЗ и ПБ

В Амурской области ищут мужчину, который отправился в лес за ягодой и пропал.

Амурчанин перестал выходить на связь 26 июля в районе села Урил Архаринского района. Известно, что он пошел за ягодой в сторону реки и не вернулся. Полиция начала поиски.

- К поискам сразу же приступили сотрудники полиции, а вчера, 27 июля, к мероприятиям привлекли пожарных пожарной части № 61 п. Архара противопожарной службы области, - рассказали в пресс-службе амурского Центра ГЗ и ПБ.

По словам специалистов, огнеборцы обследовали все ягодные места вблизи населенного пункта и болотистую местность до реки. Никаких следов амурчанина обнаружено не было.

Сегодня, 28 июля, поиски будут продолжены.