В Благовещенске к мусорным контейнерам приделают педали

Фото: администрация Благовещенска

В Благовещенске на мусорных контейнерах с крышками появятся ножные педали. Это поможет выбрасывать отходы, не прикасаясь к баку руками.

Сейчас региональный оператор по обращению с ТКО приобрёл оборудование, чтобы обновить 100 таких контейнеров.

- Участились обращения горожан по поводу того, что контейнеры приходится открывать руками. «Полигон» активно отреагировал: купили педали, приступили к их установке. Это очень удобно, крышка легко открывается, - отметила руководитель сектора отдела по благоустройству городского управления ЖКХ Оксана Широбокова.

В дальнейшем планируется покупать контейнеры, в комплекте с которыми уже идут педали и крышки.

К слову, управляющие компании могут обратиться в управление ЖКХ для установки евроконтейнеров во дворе. Предварительно для этого необходимо переоборудовать площадку: обустроить основание на одном уровне с проездом.