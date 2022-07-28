Волонтеры Благовещенска объявили сбор средств на строительство вольера

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Волонтеры из Благовещенска объявили срочный сбор на строительство вольера для бездомных животных. Зоозащитники просят амурчан помочь им с оплатой. Цена – 30 тысяч рублей.

Всего у нас на попечении 27 животных. В одном помещении содержится 11 собак. Им очень тесно, поэтому мы решили расселить наших подопечных, - рассказала зоозащитница Дарья. – Вынуждены объявить срочный сбор. Помогите нам, пожалуйста! Будем очень благодарны!

Установка вольера стоит 30 тысяч рублей. В ближайшее время волонтёрам необходимо внести часть суммы.

Желающие помочь зоозащитникам могут перевести деньги на карту 5228 6005 6606 8930 или на «голодный» телефон 8-909-895-71-63 с пометкой «Вольер».