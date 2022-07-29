Попавшего в серьезное ДТП в Бурейском районе мужчину вытаскивали спасатели

Фото: прокуратура Амурской области

Вчера, 28 июля, в Бурейском районе произошло жесткое ДТП. На трассе столкнулись два автомобиля: Toyota Auris и ВАЗ-2121. В результате пострадали три человека.

В амурском Центре ГЗ и ПБ рассказали подробности происшествия. Водителю отечественного авто понадобилась помощь спасателей.

Два автомобиля столкнулись в 12.15 на федеральной трассе «Амур» в районе поворота на поселок Талакан. В результате аварии у водителя ВАЗ-2121 оказались зажаты ноги. На место ДТП из Новобурейского выехал дежурный караул пожарной части № 56.

Сначала огнеборцы отключили аккумуляторные батареи на обоих автомобилях. Затем с помощью специальных инструментов деблокировали водителя «Нивы» и передали врачам скорой помощи.

По факту происшествия прокуратура начала проверку.