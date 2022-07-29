Амурчанин застал возлюбленную с любовником и убил ее

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

В Свободном приговор суда выслушает мужчина, который из ревности убил свою сожительницу. Он застал ее с другим и, разозлившись, забил до смерти газовым ключом.

Подробности раскрыли в прокуратуре Амурской области. В середине мая 2022 года 44-летний житель Свободного освободился с работы пораньше и пошел домой. В квартире он услышал голос своей сожительницы и постороннего мужчины. Вооружившись газовым ключом, амурчанин вошел в спальню, где увидел любимую с другим.

Мужчина пришел в бешенство и сначала ударил ключом по спине незнакомца, но тот смог убежать. Тогда ревнивец переключился на сожительницу и начал ее бить. Удары, которых было не менее 200, приходились по рукам, ногам и голове. Женщина скончалась на месте.

На следующий день мужчина сам сообщил о произошедшем в полицию. Уголовное дело против амурчанина рассмотрит суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование проводил следственный комитет по Амурской области.