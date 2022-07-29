Благовещенский программист восстановил внешность амурчанки 17 века

Фото: АмГУ

Программист из Благовещенска Роман Алексанов «оживил» коренную дальневосточницу из 17 столетия. В этом ему помогли нейросеть и находки археологов.

Теперь она может надувать щеки, жевать и улыбаться. Для создания 3D-модели студенту АмГУ понадобился найденный археологами череп, который хранился в Благовещенском педуниверситете. Древняя представительница монголоидной расы пока не говорит — это будет следующим шагом. Голограмму Роман создавал полтора месяца, а теперь хочет изготовить и наряд для девушки из прошлого.

- Череп у меня получилось отфотометрировать, то есть получить цифровой двойник. После этого я занялся немножко его реконструкцией, то есть были некоторые дефекты у черепа — отсутствовали некоторые зубы. В принципе, имплантация помогла в этом, — говорит программист.

Вторая жизнь коренной амурчанки стала темой магистерской диссертации Романа. Планирует он и создать короткометражные мультики, героями которых станут новые 3D-модели. Основой для одной из голограмм станет старинный череп мужчины.