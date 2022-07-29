На Бурейском водохранилище спасли рыбаков, у которых сломалась лодка

Фото: МЧС по Амурской области

На Бурейском водохранилище спасли пятерых рыбаков. У мужчин на резиновой лодке отказал мотор, и они не могли самостоятельно добраться до берега.

Как рассказали в ГУ МЧС по Амурской области, инцидент произошёл вчера, 28 июля. Амурчане разбили лагерь на берегу Бурейского водохранилища и планировали порыбачить недалеко от места стоянки. Однако в пяти километрах от Талакана мотор лодки вышел из строя.

Мужчины решили добраться до лагеря на вёслах, но начался дождь и поднялся сильный ветер.

- Волнами лодку относило всё дальше от берега. Ситуация складывалась непредсказуемая: ширина водохранилища в разливе достигает десяти километров, а протяженность – более двухсот, и где могла оказаться лодка с людьми, сложно предугадать. Мужчины попробовали бросить якорь, но его сорвало и моторку понесло. Ориентир был потерян, волны захлёстывали лодку, - прокомментировали в ГУ МЧС по Амурской области.

Рыбакам удалось выйти на связь и рассказать спасателям о происшествии, после этого сотрудники МЧС оперативно выехали к ним на помощь. В это время лодку уже прибило к острову, и мужчины выбрались на сушу.

- Мы шли малым ходом. Буквально на ощупь. По корме был виден отсвет над посёлком и ГЭС, впереди – нос катера, а дальше – ничего. Над водой туман, свет прожектора через него не пробивает, - рассказал один из спасателей.

Несмотря на сложные условия спасателям удалось обнаружить рыбаков. Сотрудники МЧС приняли на борт пятерых пассажиров, лодку привязали по корме. К полуночи мужчин доставили к месту стоянки целыми и невредимыми.