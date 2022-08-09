У школы Возжаевки по нацпроекту появился новый спортивный комплекс

В Возжаевке при школе №2 завершились работы по обустройству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Новый спортивный объект появился в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

Обустройство ФОКОТа начали в прошлом году, а в этом завершили работы. Новый спортивный комплекс включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, яму для прыжков в длину, хоккейную коробку, зрительские трибуны и многое другое.

В школе №2 Возжаевке обучаются больше 300 ребят не только местных, но и из соседних сел. Рядом расположен детский сад и спортивная школа.

- Во внеурочное время ФОКОТ будет открыт для всех желающих, это принципиальная позиция. Спортивные площадки, которые мы строим по всей области, должны быть доступны всем жителям населенного пункта, вне зависимости от их возраста и спортивной подготовки. ФОКОТ в Возжаевке - третий, возведенный по проекту «Спорт – норма жизни». Аналогичные объекты открыты при школах в Белогорске и Томском Серышевского района. Сейчас на них проводят не только уроки физкультуры. На тренировки собираются спортивные команды и секции, занимаются местные жители, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.

Торжественное открытие нового спортивного объекта запланировано на 12 августа.

- В этом году, кроме ФОКОТа в Возжаевке, по проекту «Спорт – норма жизни» мы оснастим оборудованием три малые спортивные площадки ГТО: в Тамбовке, Архаре и Пригородном. Сегодня две из них практически готовы и ждут открытия. Всего же за период действия проекта мы уже ввели в эксплуатацию 15 таких площадок, - поделился министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Проект «Спорт – норма жизни» в Приамурье реализуется с 2019 года. Благодаря ему в области не только появляются новые спортивные объекты. Адресную субсидию получают 8 спортивных школ региона. На ее средства они обновляют оборудование, инвентарь и экипировку, отправляют спортсменов на сборы и соревнования. Поддержку в 25 миллионов рублей на развитие хоккея получили спортивные школы Тынды и Свободного, а СШОР второй год подряд закупает спортивное оборудование для всех своих отделений. Способствует проект и росту профессионализма тренеров и специалистов в сфере физической культуры и спорта. В рамках «Спорт – норма жизни» представители региона проходят обучение в ДВГАФК по различным направлениям.