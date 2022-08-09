На набережной Благовещенска появится еще один общественный туалет

Фото: ВЕЛЕНГУРИН Владимир

Еще один общественный туалет установят на набережной Благовещенска. Он появится в районе переулка Св. Иннокентия. Сейчас определяется подрядчик на выполнение работ, рассказывают в администрации города.

Всего в ходе электронного аукциона поступило 12 заявок. Победитель будет определен 10 августа, с ним заключат контракт на изготовление и монтаж объекта.

Туалет будет модульным, по форме - овальным. Конструкция включит в себя три помещения с отдельным входом - две кабинки, одна из которых должна быть оборудована для маломобильных групп населения, и техническое помещение.

Сейчас на набережной воспользоваться туалетом можно в районе улицы Пионерской и переулка Уралова. Также туалеты работают возле ОКЦ, в Городском, Первомайском парках и в парке Дружбы.