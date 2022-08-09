В Райчихинске спасают котенка, над ним могли издеваться

Фото: волонтеры

Волонтеры из Райчихинска нашли покалеченного четырехмесячного котенка. У животного много старых и новых ран. На первый взгляд смогли определить лишь перелом лапы и разорванную губу. Возможно, над ним издевались предыдущие хозяева.

- Как оказалось, этого несчастного ребенка раньше приводили в ветеринарный кабинет, и так как медицинские услуги бесплатно не оказываются и за лечение нужно платить, «хозяева» нашли быстрый и легкий выход из ситуации. Они просто выкинули котенка на улицу! – рассказали волонтеры.

Сейчас малыша отвезли на обследование и лечение в Благовещенск. Выяснились страшные подробности. Оказываются, у него есть не только свежие переломы, но и следы многочисленных старых, будто кости ломали. Черепно-мозговая травма у котенка тоже повторная. Имеются кровоизлияния в мозг, возможно, пробитое легкое, катаракта. И застарелая рана верхней губы. Волонтеры переживают, что над котенком издевались предыдущие хозяева.

- Страшно становится от того, что все пережил ребенок в столь раннем возрасте. Все это дело рук человека. Как не дрогнула рука, нога, которые наносили все новые и новые побои? Как им не было его жалко? В голове не укладывается. Страшно даже представить, сколько боли за свои 4-5 месяцев котенок испытал.

Волонтеры, несмотря на тяжелые травмы малыша, надеются его выходить. Конечно, последствия тяжелых повреждений останутся, но животное еще может жить полной жизнью.

Как рассказали нашему журналисту взявшие котенка на попечение люди, финансовая помощь пока не требуется:

- Пока денег достаточно. Оплатили прием, предстоящее УЗИ, выкупили препарат, еще остались средства. Надеемся, что этого хватит. Впереди прием у офтальмолога. Прогноз врачей - котенок останется инвалидом. Он весь ломаный-переломанный. Врач сказала, что у него было кровоизлияние в мозг, но его спасло, если так можно выразиться, что он еще молодой, если был котом в возрасте - не выжил бы. С глазками тоже беда - мутные, это катаракта, как следствие сильных побоев. Но он хорошо ест, ходит в туалет. Стал немного наступать на переднюю правую лапку, два дня назад он на нее вообще не наступал. И безумно ласковый, несмотря на то, что пережил.

Про поиск нового дома котенку волонтеры еще не думали. Сейчас в приоритете медицинская помощь. Да и найти хозяев животному-инвалиду очень сложно. Но зоозащитники верят, что малышу можно подарить счастливую и долгую жизнь.