Во Владимировке ждут паводок, жителям советуют вывозить вещи

Фото: МЧС Амурской области

В селе Владимировка Благовещенского района ждут гребень паводка к концу недели. Власти на всякий случай советуют людям подготовиться к подъему воды.

О прогнозах рассказал глава местного сельсовета Александр Лимайкин. Он записал обращение к местным жителям, где рассказал, что нужно сделать.

- По информации ГУ МЧС России по Амурской области, ожидается критический подъем рек Амура и Зеи. Уровень воды в Зее в районе Владимировки и Усть-Ивановки составит 6-7 метров. При такой ситуации в зону затопления полностью попадает Владимировка. Поэтому нужно принять превентивные меры: эвакуировать детей, инвалидов, животных, скот, материальные ценности, поднять на чердаки и возвышенности всю домашнюю утварь или вывезти ее на незатопляемую территорию.

По словам Александра Викторовича, гребень паводка пройдет с 11 по 13 августа. По всем вопросам он советует обращаться в администрацию или к нему лично.

В районе Благовещенска гребень паводка ожидается в эти же дни, но на Амуре пока не прогнозируется достижения отметок опасных явлений. Предварительно специалисты оценивают, что при прохождении паводка подтопит три приусадебных участка и три участка автомобильных дорог от северных районов области до Благовещенска. Жилые дома пострадать не должны.

При этом в региональном управлении МЧС отмечают, что пострадать могут и другие населенные пункты. Это произойдет только в худшем варианте развития событий, при максимально возможном подъеме воды. Такого развития событий пока не ждут, но к нему готовы. Так, при уровне воды в Зее в 710 сантиметров (это и есть максимальный уровень, который прогнозируют в гидрометцентре) в зону подтопления попадают три жилых дома в Благовещенске, 105 домов и 555 приусадебных участков во Владимировке, 33 дома и 193 приусадебных участка и в Усть-Ивановке. Уровня в 600 сантиметров достаточно, чтобы подтопить девять приусадебных участков в Зазейском, уровень в 693 сантиметра подтопит 21 жилой дом (18 в Зазейском, 3 в Волково), 81 приусадебный участок и один участок автомобильной дороги Усть-Ивановка – Черемхово с 8 по 9 километр.