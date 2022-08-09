В Зейском районе при странных обстоятельствах пропал мужчина

Фото: ПСО "Амур"

В селе Огорон Зейского района пропал 29-летний мужчина. Его близкие собирают добровольцев для поисков.

Андрей Олегович Бакай пропал 7 августа. Его местоположение до сих пор неизвестно. Его супруга, Галина, рассказала, что мужчина исчез при таинственных обстоятельствах.

- Мы приехали из Тынды в Огорон к друзьям. Никого другого здесь не знаем, местность тоже. Возвращались из клуба. Шли вместе. Он сначала шел впереди, потом я свернула на лесенку к дому. Думала, что он идёт за мной. А он не пошел, – вспоминает Галина.

В ту ночь она зашла в дом к подруге, и вместе они принялись искать Андрея. В темноте девушки час кричали имя мужчины, осматривали все поблизости, но так и не нашли пропавшего. Обратились в полицию и МЧС.

- Искать вышел участковый, но что он сможет один в тайге найти? На той дороге с одной стороны весь поселок, с другой - ж/д вокзал. Но поезда тогда ходили проходящие, пассажирский уже уехал. Единственная зацепка – следы в 10 километрах от поселка. Это мог быть он…

Но чтобы продолжать поиски, нужны люди. Возможно, техника, чтобы осмотреть территорию с воздуха.

- Мы готовы оплатить расходы на проезд и питание. Просто нам нужны волонтеры, и чем быстрее, тем лучше. Тратить время мы уже не можем.

Приметы Андрея: 180 см ростом, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза. Был одет в спортивную кофту черного цвета, черную футболку, темно-зеленые штаны и черные кроссовки.

Желающие помочь могут обратиться по номеру: +7-914-602-21-17.