Амурчанка из ревности изуродовала соперницу раствором серной кислоты

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В Завитинском районе прошел суд над женщиной, которая облила соперницу серной кислотой. Опасное вещество она приготовила сама. Причиной поступка стала ревность.

Преступление произошло 12 сентября 2016 года. 34-летняя амурчанка приревновала своего сожителя к другой женщине и начала готовить страшную месть. Она пришла к магазину, где работала соперница, дождалась, пока та выйдет на улицу и вылила на нее раствор серной кислоты. Лицо пострадавшей осталось обезображено.

- В результате женщина получила ожог лица, правых и левых верхних и нижних конечностей и грудной клетки справа, химический ожог век, роговицы, конъюнктивы правого и левого глаз, с последующим формированием послеожоговых рубцов, - сообщает прокуратура Амурской области. - После этого осужденная покинула место преступления. Раствор серной кислоты она изготовила самостоятельно.

Недавно состоялся суд, злоумышленницу обвинили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, вызвавшего утрату трудоспособности, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Подсудимая признала свою вину. Женщине назначили наказание в виде двух с половиной лет в колонии общего режима. Также амурчанке придется выплатить материальный вред – 55,7 тысяч рублей и компенсацию морального вреда - 496 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.