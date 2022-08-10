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Происшествия10 августа 2022 2:12

В Сковородинском районе в аварии погибли два человека

Личность одного пока не установлена
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Сковородинском районе. Авария унесла жизнь двоих человек.

По информации УМВД России по Амурской области, сегодня, 10 августа, около 8.25 на дороге в Сковородинском районе столкнулись автомобили Toyota Crown и Mercedes-Benz Axor. В результате погибли водитель легкового автомобиля, мужчина 1988 года рождения, и пассажир. Его личность в пока устанавливают полицейские.

Также правоохранителям предстоит выяснить все причины и обстоятельства происшествия.