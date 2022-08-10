В амурском селе благодаря госпрограмме открылась универсальная спортплощадка

В Новоалександровке по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» появился современный спортивный объект. Он включает в себя зоны для игр в волейбол, баскетбол и большой теннис. На реализацию проекта потратили три миллиона рублей.

В первый раз Новоалександровка поучаствовала в госпрограмме в 2018 году. Тогда здесь установили уличные тренажеры. Второй раз, в 2020 году, благодаря федеральной поддержке удалось обустроить зону отдыха возле сельского Дома культуры.

В этом году в госпрограмме поучаствовало еще одно село Тамбовского района – Толстовка. Здесь проект уже реализовали, сделав уличное освещение в парковой зоне, которую два года подряд благоустраивали в рамках инициативного бюджетирования. На установку уличного освещения потратили почти 735 тысяч рублей.

Напомним, госпрограмма по развитию сельских территорий включает в себя несколько направлений: улучшение жилищных условий граждан, благоустройство территорий, развитие кадрового потенциала.

Проекты по благоустройству сельских территорий, реализуемые селами по госпрограмме, финансируются за счет средств федерального, областного бюджетов, а также с привлечением средств местного бюджета и внебюджетных источников в размере не менее 30% от его стоимости. В прошлом году благодаря участию в программе преобразования прошли в 22 селах Амурской области, реализовано 25 проектов по благоустройству сельских территорий.

Масштабные работы прошли в Завитинском районе. В селе Преображеновка сделали освещение, в Валуево оборудовали детскую площадку. Такой же проект реализовали в Успеновке. В селе Подоловка создали спортивную площадку. В селах Албазинка, Болдыревка и Ивановка сделали уличное освещение. В Антоновке обустроили зону отдыха, а в селе Белый Яр отремонтировали памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В селе Ивановка Ивановского района в ходе «Комплексного развития сельских территорий» сделали пешеходные дорожки, а в селах Семидомка и Константиновка Константиновского района обустроили ливневые стоки.

Мухинский сельсовет Октябрьского района благодаря участию в госпрограмме осветил улицы в поселке Мухинский, а Томский сельсовет Серышевского района создал спортивную площадку в Томском.

Проект по обновлению старой детской площадки реализовал Солнечный сельсовет Сковородинского района на территории железнодорожной станции БАМ. Похожий проект воплотили в жизнь в селах Талдан и Джалинда. В Невере обустроили спортивную площадку.

В селе Чуевка Тамбовского района в ходе госпрограммы сделали зону отдыха возле местного клуба, а в Жариково сделали уличное освещение. В Тамбовке обустроили ливневки и создали зону отдыха в детском парке, в Куропатино сделали пешеходную дорожку из тротуарной плитки к местной площади.