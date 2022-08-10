В правительстве рассказали, какие выплаты положены пострадавшим от паводка амурчанам

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В амурских населенных пунктах, откуда ушла паводковая вода, начали считать ущерб. Специалисты минсоцзащиты составляют первые списки пострадавших от паводка. Губернатор Василий Орлов заявил: область поможет всем, потерявшим из-за подтопления имущество и урожай.

- Для людей, пострадавших от ЧС, у нас предусмотрена адресная социальная помощь. При частичной утрате имущества первой необходимости люди могут рассчитывать на 15 тысяч рублей, при полной утрате имущества получат по 30 тысяч рублей на домовладение, плюс по 10 тысяч рублей дополнительно выплачивается на каждого ребенка, живущего в подтопленном доме. Помимо этого, как и в прошлом году, обязательно поможем с топливом, просушкой домов, восстановлением печей и кормами для животных, - прокомментировал Орлов.

Помимо этого, жители области, потерявшие из-за паводка урожай получат овощные наборы. В прошлом году амурчане получали по 50 кг картофеля, 20 кг капусты, 10 кг моркови, 10 кг свеклы.

Сейчас в Приамурье подтоплены 77 жилых домов и 155 приусадебных участков.