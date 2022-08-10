В Ивановском округе по дорожному нацпроекту закончились работы на двух объектах

Ремонт трех участков автодорог регионального значения в Ивановском муниципальном округе проходит в рамках национального «Безопасные качественные дороги» и с опережением сроков, по контракту ремонтные работы должны были быть завершены в октябре 2022 года. Работы выполняет дорожная организация АО «ДЭП №197».

Контракты заключены на ремонт трех участок 25 км – 27 км дороги Луговое – Новоалексеевка – Троицкое, ведущий от федеральной дороги Подъезд к Благовещенску до села Среднебелая, еще участок 5 км – 8 км дороги Ровное – Усть-Ивановка – Петропавловка от Усть-Ивановки до Черемхово, проходящий по территориях двух районов - Ивановского и Благовещенского. Третий ремонтируемый участок находится на 35 км региональной дороги Ивановка – Варваровка – Панино.

В конце июня завершен ремонт участка с 25 км по 27 км региональной дороги Луговое – Новоалексеевка – Троицкое– примыкание от федеральной трассы подъезд к селу Среднебелая. Ремонт объекта проведен с опережением установленного контрактом срока почти на 5 месяцев. Специалисты, на ранее гравийном участке в уровень с полем, выполнили подъем дороги на полметра, благодаря чему в зимний период не будет переметов проезжей части, а в летний период вода с полей не будет заходить в земполотно и переувлажнять его. Также подрядчик провел ликвидацию пучинистых грунтов, выполнил устройство основания дорожной одежды, водоотводных канав, нижнего и верхнего слоев из асфальтобетона.

Также в середине июля завершены дорожные работы на участке с 5 по 8 км региональной дороги Ровное – Усть-Ивановка – Петропавловка. На объекте проведены работы по ликвидации мест пучинобразования, выполнено устройство основания дорожной одежды методом холодного ресайклинга, устройство водоотводных канав и двух слоев из асфальтобетона.

Еще один участок на 35 километре региональной дороги Ивановка – Варваровка – Панино выходит на финальные объемы работ.

- Мы выполнили устройство основания, восстановление и планировку откосов насыпи земполотна, укрепили обочины, устроили два слоя покрытия из асфальтобетона. На завершающем этапе к концу сентября выполним работу по установке барьерного ограждения, новых дорожных знаков и нанесению разметки из холодного пластика. Идем в графике, - рассказал главный инженер АО «ДЭП №197» Тарас Часовской.