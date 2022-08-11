Амурские общественники организуют фитнес-студию для райчихинских пенсионеров

В городе угольщиков проходит проект под названием «Движенье и общение - ГТО преодоление». С инициативой создания специализированного места для занятий спортом выступила Райчихинская городская общественная организация «Танцевально-оздоровительный клуб «Серебряная Лига».

Проект «Движенье и общение - ГТО преодоление» направлен на повышение доступности физкультуры и навыков здорового питания для пенсионеров Райчихинска.

- Сейчас занятия проходят на городской площади. Благодаря Президентскому гранту тренировки будут проходить не только на свежем воздухе, но и в помещении. Будет организована фитнес-студия для систематических занятий с использованием физкультурного оборудования для занятий с предметами, суставной и силовой гимнастикой с учетом возрастных особенностей, - отметила руководитель проекта Ирина Смердова.

Кроме этого, для участников запланированы лекции про здоровый образ жизни.

- Мы надеемся, что результатом проекта станет увеличение количества людей, ведущих здоровый образ жизни, регулярно занимающихся двигательной активностью. Более того, мы будем привлекать к выполнению нормативов ГТО людей старшего возраста, - уточнила Ирина Смердова.

Участников, а это около 50 амурчан пожилого возраста, объединят в группы по 8-10 человек для систематических занятий четыре раза в неделю. Проект предполагает разработку и распечатку пособий по подготовке людей пенсионного возраста, показательные выступления на городских спортивных мероприятиях, проведение Фестиваля ГТО.

Проект «Движенье и общение - ГТО преодоление» - победитель второго конкурса Президентских грантов 2022 года. Он стал одним из лучших в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» и выиграл почти 400 тысяч рублей. Общая стоимость проекта – более 500 тысяч рублей.

- В прошлом году мы тоже реализовали Президентский грант. Тогда воплотили в жизнь проект под названием «Здоровым быть-активно жить!». Аналогичный проект начали реализовывать в Райчихинске в 2020 году. Тогда мы выиграли грант от министерства здравоохранения.

Фонд президентских грантов во втором конкурсе 2022 года поддержал шесть проектов амурских общественников. Социально ориентированные некоммерческие организации области в рамках второго конкурса получат почти 4,5 миллионов рублей. Проекты-победители направлены на работу с детьми-инвалидами и ребятами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, поддержку талантливой молодёжи, развитие туризма и пропаганду здорового образа жизни.

В первом конкурсе Фонда Президентских грантов 2022 года поддержку получили четыре амурских проекта. Они направлены на охрану окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, а также поддержку в области науки, образования и просвещения.