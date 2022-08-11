Жители Ивановки остаются в затопленных домах из-за животных

Фото: МЧС Амурской области

Некоторые жители затопленной Ивановки отказались эвакуироваться. Они остались в домах из-за домашних животных. Уже четвертые сутки их снабжают необходимыми продуктами спасатели. Люди не хотят оставлять домашний скот и любимых питомцев. Коров и коз пристроить некуда. Собак многие хозяева подняли на крыши домов. В селе базируются отряды регионального управления МЧС и спасателей.

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что встречался с жителями Ивановки и Тынды, которые перебрались в пункты временного пребывания или вернулись домой, несмотря на перемыв дороги.

- После встречи с населением дал ряд поручений профильному ведомству по работе на перемыве. В ПВР проверил оснащение всем необходимым. Люди, находящиеся там сказали, что все есть: горячее питание, чистая вода, спальные места. Жителям области, пострадавшим от стихии, окажем всю необходимую помощь. В том числе денежные выплаты: 15 и 30 тысяч рублей при частичной или полной утрате имущества первой необходимости, по 10 тысяч рублей дополнительно выплачивается на каждого ребенка, живущего в подтопленном доме. Обязательно поможем овощами тем, кто потерял урожай, - пообещал губернатор.

Амурчанам также пообещали, что помогут с топливом и кормами для животных. Местные власти уже собирают информацию от жителей обо всем необходимом.

Между тем на месте размыва моста на реке Грязнушка целый день работал вертолет, перевозивший пассажиров. Зея и Зейский район остались без транспортного сообщения. Всего через реку по воздуху переправили 420 человек, выполнено 36 рейсов.