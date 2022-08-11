В Благовещенске состоится благотворительный концерт для помощи животным

Фото: ГОСТЕВСКАЯ Жанна

Волонтеры Благовещенска решили устроить бесплатный уличный концерт, совмещенный с огненным шоу. Его проведут для помощи бездомным животным.

Как рассказала волонтер Ольга Ефремова, концерт организовали участники шоу-группы Delight.

- Они не в первый раз оказывают нам такую помощь. Полностью сами все проводят. Планируется фаер-шоу с элементами различных танцев, настоящая интересная постановка. Люди могут прийти и посмотреть абсолютно бесплатно. Там будут наши волонтеры и боксы для сбора средств. Если зрители захотят – они могут финансово помочь фонду «Кошкин дом».

Помимо этого, бездомным животным прямо на концерте можно будет передать корм, ветошь и старые газеты. Все это необходимо волонтерам.

Благотворительный уличный концерт (6+) планировали провести на прошлой неделе, но помешала погода. Поэтому новая дата мероприятия – сегодня, 11 августа, в 21.00 на набережной Амура в районе амфитеатра.

- Участники шоу-группы уже много лет занимаются благотворительной деятельностью, и мы им очень благодарны, – отметили волонтеры.