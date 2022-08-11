На мэра Тынды подали в суд за блокировку в Telegram

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Житель Тынды подал иск в суд на главу города Марину Михайлову. Ему не понравилась блокировка в чате мэра. По словам мужчины, он подписался на канал Михайловой, чтобы «получать от высшего должностного лица города достоверной информации о ситуации». А в августе его заблокировали и удалили из чата.

- С 4 августа на территории города Тынды был введен режим повышенной готовности. В данной ситуации жители города должны получать достоверную информацию о положении дел от высшего должностного лица. Из-за отсутствия доступа к официальному каналу «Михайлова-Тында» возникла угроза жизни и здоровью истца в связи с чрезвычайной ситуацией, - говорится в размещённом в социальных сетях документе.

Ситуацию прокомментировала сама Марина Михайлова. Оказалось, иск поступил от членов семейства, которые подавали на неё в суд уже несколько сотен раз.

- Сын не может заглянуть ко мне на страницу, и это угрожает его жизни и здоровью в режиме ЧС, просит признать бан незаконным. Это моя личная страница в Telegram, на которой я устанавливаю правила для присоединившихся: быть вежливыми, корректными, не переходить на личности и любить город. Мне, конечно, жалко истца, который без моего канала, судя по иску, едва не утонул в ЧС в квартире на восьмом этаже. Наверное, от слез. Но ничего поделать не могу. Правила одни для всех, – сообщила мэр.

Истцу она предложила подать официальное заявление на просушку квартиры.

Жители города по-разному отнеслись к ситуации. Кто-то осудил такие разбирательства:

- Понятно, почему я месяц жду своего суда по ДТП, судьи вот такой фигней завалены, от граждан города, которым заняться нечем.

- Заблокировала, значит стала угрозой для жизни и здоровья... Бред какой-то.

А кто-то согласился – их тоже, по их мнению, несправедливо заблокировали.

- К примеру, я оказалась в ЧС после того, как задала вопрос про автобус в 147-МК. Если бы сделала скриншот, показала бы, что никакого негатива и прочего не писала.