В Тынде автомобиль влетел в ограждение, погибли люди

Фото: соцсети

В ночь с 11 на 12 августа в Тынде произошло страшное ДТП. В аварии погибли люди. О происшествии стало известно из социальных сетей и городских порталов города. Сообщалось, что автомобиль на полной скорости влетел под трубы. На фотографии с места аварии видно, что легковушка врезалась в леерное ограждение вдоль трассы.

Свидетели ДТП пишут, что машине «снесло крышу». На видео и фото от очевидцев можно заметить, что на месте происшествия работали сотрудники полиции, медики и спасатели.

- Я вообще этот перекресток стараюсь избегать, а при необходимости проезжать минимальным соприкосновением с ним, - говорят тындинцы.

За официальной информацией мы обратились в управление МВД России по Амурской области. Там сообщили, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего:

- По предварительной информации, около 23.40 водитель автомобиля Nissan Bluebird, мужчина 1986 года рождения не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - леерное ограждение. В результате ДТП погиб водитель, а также его пассажир - девушка 1990 года рождения.