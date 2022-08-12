В Зее благодаря нацпроекту преображается площадь имени Шохина

В ходе программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда» на территории пешеходной зоны на площади Шохина в Зее уже сделали освещение, отремонтировали подпорную стенку. В ближайшее время здесь установят лавочки, урны и качели.

На все работы потратят 10 миллионов рублей. Пешеходная зона на площади имени Шохина в микрорайоне «Светлый» будет готова в сентябре.

Благоустройство пешеходной - продолжение прошлогоднего проекта. Тогда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» работы завершились на территории возле фонтана, где уложили тротуарную плитку взамен старого покрытия и сделали систему водоотведения.

Кроме этого, в ходе благоустройства на пешеходной зоне установили уличное освещение, вазоны и ограждение. Фонтан и сцену-ротонду в микрорайоне «Светлый» отремонтировали. На все работы потратили более семи миллионов рублей.

В 2021 году в городе Зея благоустроили и другие общественные территории благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Преобразования завершились на площади гидростроителей. Здесь уложили тротуарную плитку, благоустроили аллеи, сделали детскую игровую площадку, установили лавочки, вазоны и малые архитектурные формы. Стоимость этого проекта – семь миллионов рублей.

Другая территория, которую привели в порядок в городе Зея в прошлом году – площадь имени Ленина. Помимо декоративных светильников здесь установили лавочки и вазоны с подсветкой. Вдоль пешеходной дорожки сделали встроенное освещение. Стоимость проекта – 2,9 миллиона рублей.

2,3 миллиона рублей городские власти потратили на обновление площади столетия города Зея в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь рабочие сделали уличное освещение, установили лавочки и вазоны.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортнои городскои среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Зея благоустроили набережную одноименной реки. Здесь сделали автомобильную стоянку, пешеходную зону и две площадки для отдыха. Общественное пространство оборудовали малыми архитектурными формами: удобными скамейками, урнами и «свадебным деревом» в районе церкви.

В городском парке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Зеи» в 2019 году сделали пешеходную зону, уличное освещение и детскую спортивно-игровую площадку.

Напомним, в этом году на благоустройство парков, скверов, детской площадки и пешеходной зоны региону выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работы проходят в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 11 муниципалитетах региона.

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство муниципалитетов потратили 270,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Годом ранее в Амурской области по этой же программе на создание комфортной городской среды потратили более 243 миллионов рублей, а в 2019 году - 276 миллионов рублей.