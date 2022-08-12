Дорога «Благовещенск-Свободный», ремонтируемая по нацпроекту, готова на 80%

В Амурской области продолжается ремонт автомобильной дороги «Благовещенск – Свободный». Готовность участка с 47 по 63 километр составляет более 80 %. Реконструкция данного отрезка дороги ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ход работ оценил губернатор Амурской области Василий Орлов.

На сегодняшний день на 15-километровом участке идет устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси. Также дорожники проводят укрепительные работы, готовят слой основания из асфальтогранулобетонной смеси, устанавливают опоры наружного освещения. Всего на объекте задействовано 33 единицы техники, работает 81 человек.

- Эта дорога - одна из самых загруженных в регионе. После реконструкции она станет безопасней и комфортнее для водителей. На участке трассы дорожники обустроят более 30 водопропускных сооружений, установят фонари и автоматический пункт весогабаритного контроля. Он будет первым в области. В следующем году запланирована установка еще четырех автоматических пунктов весогабаритного контроля - на дорогах Зея-Тыгда и Благовещенск – Гомелевка. Сегодня движению большегрузов мы уделяем пристальное внимание, многотонные грузовики существенно увеличивают нагрузку на дороги и зачастую «разбивают» отдельные участки, - отметил глава области Василий Орлов.

Ремонт трассы ведут ГКУ «Амурупрадор» и АО «Асфальт». Планируемый срок завершения реконструкции - август 2024 года. Но дорожники уже выполнили большой объем работ, поэтому в планах сдать участок досрочно. Предполагается, что объект будет готов уже к концу этого года, если не подведут погодные условия.