Амурскую областную спортивную школу отремонтировали к новому учебному году

В Амурской областной спортивной школе провели работы по подготовке к новому тренировочному сезону. Основные ремонтные работы коснулись спортивного зала, где занимаются воспитанники отделений легкой атлетики и киокусинкай. В мае там полностью заменили систему освещения: вместо старых люминесцентных ламп оборудовали новые, светодиодные. Они не только делают помещение светлее, но и более экономичны в использовании. Также в зале покрасили стены, пол и потолок. Ремонты провели в тренерской и двух кабинетах администрации. В раздевалках заменили окна. А в медико-восстановительном центре уложили новую плитку в душевой и привели в порядок сауну. В ней спортсмены восстанавливаются после нагрузок. Подготовили к зиме все инженерные системы.

- Сейчас наша школа полностью готова к приему детей. Осталось дождаться комиссии минспорта, ждем ее 23 августа. А с 25-го числа из отпусков выходят наши тренеры, возвращаются дети, которые занимались ранее, и, конечно, начинается набор в группы. По нашим предварительным подсчетам, в этом году на бюджетные места мы сможем принять около 40 спортсменов на отделения гимнастики и легкой атлетики. Набор в платные группы будет идти по всем трем отделениям, - рассказал директор Амурской областной спортивной школы Сергей Кочегаров.

На ремонт использовали средства, выделенные из областного бюджета в рамках государственного задания. Проведенные работы оценил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

- В спортивной школе, на мой взгляд, есть условия для организации тренировочного процесса как для спортсменов, так и тренеров. Сейчас у нас идет цифровизации сферы. С начала учебного года наши спортивные школы в своей работе начнут активно использовать платформу «Мой спорт». Сегодня мы увидели, что в областной спортивной школе для этого созданы нужные условия: отремонтированы тренерские, в них установлены компьютеры, подведен интернет, чтобы тренеры могли комфортно работать с платформой, - отметил министр.

В порядок привели и ОСК «Белогорье». Особое внимание уделили техническому этажу: провели ревизию оборудования, покраску ванны, отремонтировали переливочный бак. В спортивном комплексе провели косметический ремонт помещений. Сезон в бассейне планируют открыть к 1 ноября.