Уже 75 студентов с начала года получили губернаторские стипендии

На сегодняшний день студенты Амурской области могут претендовать сразу на пять видов стипендий – государственную академическую, имени Муравьева-Амурского, Правительства РФ, губернатора Амурской области лучшим студентам и губернаторскую — для студентов, трудоустроенных по получаемой профессии.

Стипендия студентам-отличникам выплачивается с 2020 года, учащиеся, получившие оценки «отлично» в двух сессиях подряд, могут получить раз в полугодие 12 000 рублей. За первое полугодие 2022 года стипендии получили 75 человек.

С 2021 года была введена еще одна стипендия - для работающих студентов. Ее размер составляет 30 000 рублей, и выплачивается она один раз в полугодие. В первом полугодии 2022 года 43 человека уже получили такие выплаты.

- Денежная мотивация заметно влияет на стремление студентов добиваться улучшения оценок, что в итоге ведет к повышению уровня образования будущих специалистов. Практику выплат стипендий будем продолжать. При этом, когда мы выпускаем студента-отличника, которого на протяжении нескольких лет стимулировали на высокие результаты в учебе, об этом важно информировать потенциальных работодателей, которые заинтересованы в таких специалистах. Одной из удачных практик по подбору будущих работников могут стать Дни открытых дверей для работодателей в учебных заведениях. В такие мероприятия нужно активно вовлекать наши предприятия. Они заинтересованы в наборе новых перспективных кадров, а мы — в трудоустройстве молодых специалистов у нас в регионе на лучших условиях, - сказал Василий Орлов.

Как отметил ректор ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ» Павел Тихончук, работа с потенциальными работодателями вузом ведется постоянно. На сегодняшний день аграрные предприятия активно участвуют в практических занятиях студентов, привлекая их на оплачиваемые работы. В нынешнем году порядка 700 человек работали на предприятиях и получали оплату. Компании заинтересованы в привлечении специалистов.

Помимо этого, в регионе началась реализация нового формата подготовки специалистов, благодаря гранту в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Порядка 100 миллионов рублей будет направлено на создание образовательно-производственного центра на базе Амурского аграрного колледжа. Он станет вторым в области.

Первый в Приамурье образовательный кластер по программе «Профессионалитет» был открыт в этом году на базе Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта в Тынде. Здесь студенты смогут получить более широкий спектр профессиональных навыков в более сжатые сроки обучения.