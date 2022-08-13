В Архаре благодаря нацпроекту открыли площадку ГТО

Источник: правительство Амурской области

Торжественное открытие новой спортивной площадки в преддверии Дня физкультурника прошло сегодня на стадионе «Юность» в Архаре. По проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» там оборудовали малую спортивную площадку ГТО.

Работы по созданию нового спортивного объекта начались в июне. За это время рабочие подготовили основание, установили тренажеры и оборудование, оснастили площадку современным и безопасным прорезиненным покрытием.

Для спортсменов там появились разноуровневые перекладины, брусья, гимнастические скамьи для отжимания, пресса, наклона на гибкость, а также комплексы для прыжков в длину с места, рывка гири, мишени для метания мяча в цель.

- С каждым годом у нас увеличивается численность участников движения ГТО. Почти 700 человек сейчас имеют знаки отличия. Поэтому у нас, конечно, была необходимость в строительстве новой площадки. В первую очередь, на ней будут заниматься школьники. Но мы уверены, что и взрослое население теперь приобщится к занятиям спортом и станет участниками движения ГТО, - рассказала директор ДЮСШ п. Архара, руководитель муниципального центра тестирования ВФСК ГТО Ольга Декало.

Проект «Спорт – норма жизни» стартовал в 2019 году. Его основная цель – увеличить долю амурчан, регулярно занимающихся спортом, до 70% к 2030-му году.