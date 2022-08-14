Власти подтвердили, что угрозы подтопления Владимировке нет

Фото: ГУ МЧС по Амурской области

К утру 14 августа угрозы подтопления Владимировки и Усть-Ивановки нет. Такие данные предоставил жителям населенных пунктов глава сельсовета Александр Лимайкин.

Ранее добровольцы, спасатели строили дамбы в населенных пунктах Благовещенского района. Также специалисты круглосуточно следили за гидрологической обстановкой. По словам Александра Лимайкина, дамбы укрепляют, делают их выше и шире. Делают их по ул. Дачной, Берёзовой, Солнечной.

- Также обходим сооружение, где нам не дали строить и укреплять дамбы, делаем по ул. де были наши слабые места, делаем усиленные, мощные дамбы, - говорит Александр Лимайкин.

Пока же на реке Зея в районе Белогорья начался спад воды, Владимировка и Усть-Ивановка в безопасности.

В связи с этим местные власти просят жителей обращаться за помощью в администрацию. Волонтеры помогут спустить мебель с чердаков, крыш, убрать её из сараев или занести в дом.

Напомним, дамбы в селах Благовещенского района укрепляют уже несколько дней. Только 12 августа в работах были задействованы 148 человек. Задействованы были самосвалы, экскаваторы, бульдозер, грейдер. Всех добровольцев к месту доставляли на транспорте Амурского центра ГЗ и ПБ.

В Усть-Ивановке на возведении дамб трудились жители села, пожарные Ивановки, Варваровки и Тамбовки противопожарной службы области.