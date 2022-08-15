В Свободненском районе юные биатлонисты будут заниматься на специализированной трассе

Стрельбище, рассчитанное на 20 огневых рубежей, и лыжную трассу обустроят в селе Новоивановка. Специализированную площадку создадут недалеко от местной школы, где около половины учеников занимаются биатлоном. С инициативой выступила «Федерация биатлона Амурской области». Спортсмены помогают создать необходимые условия для развития зимнего вида спорта в Приамурье.

- В этом году мы передадим Новоивановской школе газобаллонные пневматические винтовки, чтобы там была современная материально-техническая база для обучения ребят биатлону. Стрельбище, которое здесь планируют сделать к началу учебного года, позволит проводить тренировки с детьми и организовывать соревнования областного уровня, - отметил президент «Федерации биатлона» Сергей Кузнецов.

Школа в Новоивановке уже год готовит юных биатлонистов. Ранее здесь на уроках физкультуры дети учились кататься на лыжах, а с 2021 года приобщились к биатлону. Занятия проводит руководитель военно-патриотического клуба «Варяг».

- Сейчас биатлоном занимаются около 30 учеников. Развивать биатлон среди школьников помогают районные власти, которые в прошлом году выделили средства на покупку винтовок. Закупить оборудование удалось и при грантовой поддержке СИБУРа. Команда школы уже дважды участвовала в областных соревнованиях и ездила на кубок Анны Богалий в Новосибирск, - уточнил руководитель ВПК «Варяг» Иван Мигна.

Помощь в создании лыжной трассы и стрельбища окажет «Газпром трансгаз Томск». Оно помогает делать ремонт в Новоивановской школе: здесь заменили окна и двери. В этот раз предприятие решило помочь создать место для занятий биатлоном.

Подобное стрельбище в этом году создадут в пгт Новобурейский.

- В 2020 году мы с общественной организацией «Спортивный клуб лыжных гонок и биатлона «Ярый» создали в Благовещенске уникальный для области комплекс для занятий биатлоном, - упомянул Сергей Кузнецов.

Лыжная трасса появилась на стадионе в Моховой пади, который в безвозмездное пользование предоставил Областной центр развития спорта. Здесь создали все необходимые условия, чтобы сделать стрельбище и расширить лыжную трассу. Стрельбище рассчитано на 25 огневых рубежей. На территории спортсмены сделали штрафной круг, зоны старта и финиша. Здесь же создали лыжероллерную трассу.

Областная федерация биатлона в прошлом году при поддержке Фонда Президентских грантов воплотила в жизнь проект «Из группы риска в биатлон». На лыжной базе создали секцию, где бесплатно смогли заниматься 30 детей из группы риска (неполные и многодетные семьи, дети, состоящие на учете в ПДН). В 2020 году они купили четыре пневматические винтовки, выиграв грант от областного минспорта. В этом году спортсмены передадут 12 винтовок в шесть школ региона: Зеи, Овсянки, Новобуреского, а также школу Белогорья, школу №13 Благовещенска и школу «Наш дом».

- В этих учреждениях ученики будут осваивать биатлон прямо на уроках физкультуры. Раньше им в благовещенских школах №23 и №10 занимались на допзанятиях. Сейчас такие тренировки станут проходить в рамках общей образовательной программы.

Сейчас в области биатлоном занимаются в Зее, Новоивановке, Ромнах, Кундуре, Свободном, селах Овсянка, Романовка и в Благовещенске. В областной столице ребята базируются на 23-й школе в Моховой Пади. Принимают бесплатно в секцию мальчиков и девочек от девяти лет. В Благовещенске этим увлечены 88 ребят, по области их около 150.

Юные амурчане не раз побеждали в соревнованиях по биатлону. В 2018 году в Южно-Сахалинске удачно дебютировал воспитанник клуба «Ярый» Ярослав Кузнецов на «Кубке Анны Богалий - Skimir» и победил в индивидуальной гонке на дистанции три километра среди 16 участников в возрастной группе 2007–2008 годов рождения. В сезоне 2019-2020 годов он стал абсолютным чемпионом. Чтобы вручить кубок победителю, двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий приезжала в Благовещенск. В этом году Ярослав стал серебряным призером первенства России по биатлону.