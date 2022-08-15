В Приамурье на озере утонул пенсионер

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Очередная трагедия произошла на воде в Амурской области. На минувших выходных утонули два человека. Один из них утонул во время купания на Владимировском озере.

По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, 14 августа 66-летний мужчина отдыхал вместе с друзьями на втором Владимировском озере. Он решил переплыть водоем, но не рассчитал силы. В нескольких метрах от берега амурчанин начал тонуть. Спасти его так и не удалось. На место вызвали водолазов.

Специалист через 20 минут нашел тело погибшего мужчины – на глубине трех метров и в 15 метрах от берега.

А сегодня, 15 августа, сотрудники центра ГЗ и ПБ выехали в Тамбовку на поиски еще одного утонувшего мужчины. Он с компанией отдыхал на берегу дамбы, решил искупаться и пропал. Больше его никто не видел.