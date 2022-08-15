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Общество15 августа 2022 4:59

В Приамурье с начала года раздали более 500 Дальневосточных гектаров

Амурчане могут взять и дополнительный участок
Василина ВАСИЛЬЕВА

По данным министерства имущественных отношений Амурской области, в 2022 году по программе «Дальневосточный гектар» предоставили 509 земельных участков.

Кроме этого, в министерстве отметили, что чаще всего амурчане оформляют земельные участки для ведения сельского хозяйства, строительства индивидуального жилого дома, а также под развитие своего дела.

Программа совершенствуется, и те, кто уже освоил полученный земельный участок по программе «Дальневосточный гектар» могут получить дополнительный.

- Благодаря новым условиям, у жителей Амурской области, которые оформили «Дальневосточный гектар» есть возможность взять дополнительный земельный участок. Одно из главных условий, ранее оформленный участок должен быть освоен. Такой возможностью уже воспользовались 23 человека, - отметил министр имущественных отношений Амурской области Сергей Олиферов.

По словам Сергея Олиферова, за время действия программы в Приамурье заключено 8780 договоров на земельные участки общей площадью 8148 гектаров.