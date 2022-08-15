Больше 300 абитуриентов хотят поступить в БАмИЖТ по федеральному проекту «Профессионалитет»

В Байкало-Амурском институте железнодорожного транспорта завершается набор студентов в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В учреждении отмечают повышенный интерес абитуриентов к специальностям, вошедшим в проект, – на 120 мест претендуют свыше 300 человек.

Напомним, в БАмИЖТ программа «Профессионалитет» охватывает четыре специальности: «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)», «Электроснабжение (по отраслям)».

- Под эти специальности создаются совершенно новые высокотехнологичные площадки. Будет закуплено оборудование, общая стоимость которого, – 100 миллионов рублей, – прокомментировала зампред регионального правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – Перед монтажом и расстановкой нового оснащения в помещениях по специально разработанному брендбуку будет проведен ремонт.

Дополнительно всю необходимую информацию о проекте и контактные данные Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта можно найти по ссылке http://www.tynda.ru/ttgt/.

И это только начало. В 2023 году к федеральному проекту «Профессионалитет» присоединится еще и Амурский аграрный колледж. На создание новой модели подготовки кадров он, как и БАмИЖТ получит из федерального бюджета 100 миллионов рублей.