63-летний мужчина из Архары убил жену и попытался уйти из жизни

Следствие ещё идёт, суд пока только предстоит Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилого мужчина из Архары подозревается в убийстве своей жены. По предварительным данным, инцидент произошёл днём 14 августа. Об этом сообщили в Бурейском межрайонном следственном отделе следственного управления по Амурской области.

По информации ведомства, 63-летний мужчина повздорил с женой, когда они вместе были в своей квартире в доме по улице Гребенькова. Причина ссоры не озвучивается, но в процессе неё амурчанин сорвался: схватил охотничье ружьё и дважды выстрелил в супругу. Она скончалась на месте преступления.

После этого мужчина попытался лишить жизни и себя. При этом он пострадал, но выжил. Сейчас подозреваемый в убийстве находится в больнице, ему оказывают необходимую помощь.

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли орудие убийства и другие вещественные доказательства. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Впереди - судебные экспертизы.

Следствие должно установить все обстоятельства случившегося.